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00:04 (мск), источник: Telegraf.com.ua

СМИ: В реку Днепр вылилось около 300 тонн мазута

В Каменском в местном речпорту затонули баржа и кран, из-за этого в реку Днепр вылилось около 300 тонн мазута.

Источник: Telegraf.com.ua

Об этом информирует портал «Событие».

«Несколькими часами ранее мы сообщили, что у местного речпорта, расположенного по улице Портовой, 2, тонет баржа с краном. Как оказалось, затопление конструкции, пожалуй, меньшая из бед. Связавшись с директором ОАО «Днепродзержинский речной порт» Сергеем Бурханом, мы выяснили, что в результате произошедшего в реку Днепр попало около 300 тонн мазута. Пятно растянулось по водной глади вниз по течению реки до «Демоса», — говорится в публикации.

Журналисты сайта сообщают, что об аварийном состоянии конструкции ставилось в известность руководство ООО «Днепродзержинский терминал» и ООО «Международная транспортно-экспедиционная компания Интер Транс Сервис». Предприятие-владелец конструкции, по информации журналистов, с донецкими корнями.

«Еще осенью 2016 года речпорт города Каменское предупреждал руководство вышеуказанного предприятия о необходимости капитального докового ремонта конструкции, чего сделано не было. Уже тогда говорилось о том, что межнавигационный период 2016—2017 гг. в надводном состоянии корпус понтона крана не переживет», — пишет сайт.

Водотечь понтона крановой установки была обнаружена в августе 2016-го. Сам кран КПЛ-77 выведен из эксплуатации в 2006 году, а его плановые ремонты отсутствовали с 2003 года.

В то же время, департаменты местного горсовета и экстренные службы пока молчат.

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