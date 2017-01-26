В Зеленограде полиция обыскала квартиру семьи, у которой изъяли детей

«Обыск закончен. Изъяты компьютер, несколько флешек, документы на квартиру и целых два ремня от детских штанов», — сказал он.

По его словам, адвокаты не были уведомлены об оперативно-следственных действиях и не присутствовали при обыске.

У супругов Дель забрали десять детей, но во вторник двоих вернули бабушке. Договоры об опеке над еще восьми детьми были расторгнуты.

Ранее сообщалось, что 10 января работники детского сада обнаружили на теле ребенка следы побоев, которые, с его слов, нанес ему отец. Ребенок был доставлен в медицинское учреждение. Впоследствии сотрудники органов опеки и попечительства Москвы изъяли из семьи десять детей. Адвокат семьи Иван Павлов накануне сообщал, что органы опеки приняли решение о передаче двух детей бабушке.