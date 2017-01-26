Раненому в Приморье тигренку восстановили кости лица

25 января в Центре реабилитации и реинтродукции тигров в селе Алексеевка Приморского края была проведена операция тигренку, который был найден раненым в голову в Пожарском районе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АНО «Амурский тигр». Напомним, около двух недель назад изможденного травмированного детеныша изъяли из дикой природы и оказали ему первую помощь. С операцией нельзя было затягивать: необходимо было восстановить целостность лицевых кости черепа — носовые кости и кости верхней части — а также восстановить зрительную функцию глаза, который сильно пострадал.

«Радует, что ситуация оказалась не такой серьезной, как предполагалось после внешнего осмотра тигренка. Все-таки у диких зверей достаточно сильная регенерация, а у тигров, видимо, еще большая тяга к жизни. Самое главное, что тигренок отступил от опасной черты — у животного оба глаза здоровы, по всей видимости, стопроцентное зрение. Кости черепа ему вправили, теперь есть шанс, что они правильно срастутся, и у малыша будет нормальное дыхание», — комментирует директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

В операции принимали участие врач-офтальмолог Анатолий Верба, ветеринар ПГСХА Ирина Короткова, хирург-травматолог Виктор Козлов и другие. Операция проходила при поддержке Центра «Амурский тигр» и WWF России. Руководил операцией главный ветеринарный врач Московского зоопарка Михаил Альшинецкий.

«Во время анестезии специалисты осмотрели состояние ран, провели их хирургическую обработку. Офтальмолог осмотрел глаза, взяли анализы крови и сделали новые рентгеновские снимки. В результате стало понятно, что животное в достаточно хорошем состоянии. Хирург пришел к выводу, что кости срастаются нормально, они не сместились. Скорее всего, дополнительная операция не потребуется. Но, через месяц-полтора тигренку сделают новый рентген, и тогда все будет ясно», — комментирует Михаил Альшинецкий.

Ранее специалисты опасались, что если зрение пострадавшего животного не восстановится, то в дикую природу он уже никогда не вернется.

«В результате обследования тигренка мы, совместно с коллегами, пришли к очень важному выводу, что животное, возможно, может быть возвращено в дикую природу. У него появился, хотя и не большой, но шанс! Он основан та том, что обследование глаз врачом офтальмологом показало, что со зрением у животного все нормально», — комментирует руководитель отдела Амурского филиала WWF России Павел Фоменко.

После операции тигренок останется в Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных в селе Алексеевка до полного выздоровления.

«Сейчас тигренок находится в карантинном блоке. Ему назначено медикаментозное лечение, которое он будет получать. Через месяц проведут повторное обследование с использованием рентгена, и тогда будет ясно, какова будет реабилитация. Надеемся, что будем готовить тигра к выпуску в дикую природу», — комментирует директор ПРОО «Центр тигр» Виктор Кузьменко.

Центр «Амурский тигр объявил вознаграждение за любую информацию об обстоятельствах, при которых был ранен тигренок. Информацию можно сообщить по электронной почте feb@amur-tiger.ru, по телефону 8 (423) 222−14−48 или по телефону горячей линии департамента охотничьего надзора 8 (423) 239−09−90 .

На данный момент характер ранения не определен. Однако если оно окажется огнестрельным, то будет возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ.