Раненому в Приморье тигренку восстановили кости лица
Зрение восстановится, надеются врачи.
Зрение восстановится, надеются врачи.
25 января в Центре реабилитации и реинтродукции тигров в селе Алексеевка Приморского края была проведена операция тигренку, который был найден раненым в голову в Пожарском районе, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
«Радует, что ситуация оказалась не такой серьезной, как предполагалось после внешнего осмотра тигренка.
В операции принимали участие
«Во время анестезии специалисты осмотрели состояние ран, провели их хирургическую обработку. Офтальмолог осмотрел глаза, взяли анализы крови и сделали новые рентгеновские снимки. В результате стало понятно, что животное в достаточно хорошем состоянии. Хирург пришел к выводу, что кости срастаются нормально, они не сместились. Скорее всего, дополнительная операция не потребуется. Но, через
Ранее специалисты опасались, что если зрение пострадавшего животного не восстановится, то в дикую природу он уже никогда не вернется.
«В результате обследования тигренка мы, совместно с коллегами, пришли к очень важному выводу, что животное, возможно, может быть возвращено в дикую природу. У него появился, хотя и не большой, но шанс! Он основан та том, что обследование глаз врачом офтальмологом показало, что со зрением у животного все нормально», — комментирует руководитель отдела Амурского филиала WWF России Павел Фоменко.
После операции тигренок останется в Центре реабилитации и реинтродукции тигров и других редких животных в селе Алексеевка до полного выздоровления.
«Сейчас тигренок находится в карантинном блоке. Ему назначено медикаментозное лечение, которое он будет получать. Через месяц проведут повторное обследование с использованием рентгена, и тогда будет ясно, какова будет реабилитация. Надеемся, что будем готовить тигра к выпуску в дикую природу», — комментирует директор ПРОО «Центр тигр» Виктор Кузьменко.
Центр «Амурский тигр объявил вознаграждение за любую информацию об обстоятельствах, при которых был ранен тигренок. Информацию можно сообщить по электронной почте feb@amur-tiger.ru, по телефону
На данный момент характер ранения не определен. Однако если оно окажется огнестрельным, то будет возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 258.1 УК РФ.