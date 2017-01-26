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03:10 (мск), источник: Губерния онлайн

После убийства подруги хабаровский повар изрезал себя ножом

Несмотря на травмы, мужчина выжил. Теперь его ждет суд.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Хабаровска, обвиняемого в убийстве своей подруги, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю.

По версии следствия, обвиняемый работал поваром в кафе. Со своей девушкой он встречался несколько лет, но в середине июля 2016 года она решила прекратить с ним отношения. Молодому человеку это решение не понравилось, и он начал уговаривать возлюбленную остаться с ним.

Известно, что 23 июля девушка пришла к обвиняемому в гости. Между ними вспыхнула ссора, во время которой злоумышленник задушил свою подругу. После этого он написал предсмертную записку, в которой рассказал о неразделенной любви, схватил нож и нанес себе около 15 ударов.

О произошедшем обвиняемый сообщил своим друзьям по телефону, а те вызвали скорую помощь. В больнице раненого прооперировали.

Отметим, что ранее молодой человек не был судим. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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