Во Владивостоке задержан наркокурьер
Машину остановили для проверки документов у водителя — а обнаружили 4 килограмма «синтетики» у пассажира.
Машину остановили для проверки документов у водителя — а обнаружили 4 килограмма «синтетики» у пассажира.
Во время несения службы на улице Бородинской сотрудниками ГИБДД Владивостока был остановлен автомобиль Тойота Аллион, в котором был обнаружен груз наркотиков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
При проверке документов пассажир вызвал у сотрудников полиции подозрение.
В ходе досмотра автомобиля инспекторы
На место происшествия была вызвана
Криминалистическое исследование показало, что изъятое является синтетическим наркотическим веществом общим весом более 4 килограммов.
По подозрению в совершении преступления полицейскими задержан 21-летний житель города Владивостока. В отделе полиции он дал признательные показания.
По факту незаконного хранения наркотических веществ в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.