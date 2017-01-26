Во Владивостоке задержан наркокурьер

Во время несения службы на улице Бородинской сотрудниками ГИБДД Владивостока был остановлен автомобиль Тойота Аллион, в котором был обнаружен груз наркотиков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

При проверке документов пассажир вызвал у сотрудников полиции подозрение.

В ходе досмотра автомобиля инспекторы дорожно-патрульной службы обнаружили рюкзак, в котором находились пакетики с порошкообразным веществом.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Прибывшие дознаватели и эксперт-криминалист изъяли вещества и направили их на исследование в Экспертно-криминалистический центр.

Криминалистическое исследование показало, что изъятое является синтетическим наркотическим веществом общим весом более 4 килограммов.

По подозрению в совершении преступления полицейскими задержан 21-летний житель города Владивостока. В отделе полиции он дал признательные показания.

По факту незаконного хранения наркотических веществ в особо крупном размере возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.