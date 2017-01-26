Хулиганы подожгли электрощиток в жилом доме на окраине Хабаровска

В одном из домов Красной Речки активизировались хулиганы: сначала они подожгли коврик в одном подъезде, а спустя полчаса — электрический щиток в другом, сообщает портал «Губерния».

Треск в щитке разбудил одного из местных жителей. Молодой человек вызвал пожарных. Спасатели помогли людям безопасно покинуть опасную зону. Сотрудники энергослужбы к дому не спешили, поэтому до их приезда пожарным пришлось гасить пламя порошковым огнетушителем.

Восстановить энергоснабжение подъезда в управляющей компании пообещали к вечеру среды.