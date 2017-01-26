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03:49 (мск), источник: Губерния онлайн

Хулиганы подожгли электрощиток в жилом доме на окраине Хабаровска

Жильцы подъезда остались без электричества в лучшем случае на сутки.

В одном из домов Красной Речки активизировались хулиганы: сначала они подожгли коврик в одном подъезде, а спустя полчаса — электрический щиток в другом, сообщает портал «Губерния».

Треск в щитке разбудил одного из местных жителей. Молодой человек вызвал пожарных. Спасатели помогли людям безопасно покинуть опасную зону. Сотрудники энергослужбы к дому не спешили, поэтому до их приезда пожарным пришлось гасить пламя порошковым огнетушителем.

Восстановить энергоснабжение подъезда в управляющей компании пообещали к вечеру среды.

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