Водитель Honda CR-V сбила насмерть женщину на улице Трактовой в Иркутске

Автоледи, управлявшая Honda CR-V, сбила насмерть женщину в районе остановки «Угольная» на улице Трактовой в Иркутске накануне вечером, 25 января. Она переходила проезжую часть не по «зебре». От полученных травм пешеход скончалась на месте. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

На место незамедлительно был направлен ближайший экипаж ДПС.

«Сотрудники ГИБДД предварительно установили, что 36-летняя женщина-водитель допустила наезд на переходившую проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода женщину. Она получила смертельные травмы. Сейчас устанавливается ее личность. Предположительный возраст погибшей составляет 50 лет», — рассказали в пресс-службе.