Троллейбус сошел с линии в центре Хабаровска

В среду днем в самом центре города сошел с линии троллейбус маршрута № 1: у электротранспорта, проезжавшего сложный участок контактной линии, сломалась штанга токоприемника. В результате происшествия повреждения получил и микроавтобус, следовавший в попутном направлении, сообщает портал «Губерния».

«Тойота ХайЭйс», которая ехала почти борт о борт с троллейбусом, уперлась в токоприемник бампером. Водитель микроавтобуса намерен добиться компенсации.