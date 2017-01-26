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04:40 (мск), источник: Губерния онлайн

Троллейбус сошел с линии в центре Хабаровска

Отцепившийся токоприемник повредил ехавший рядом микроавтобус.

Источник: Губерния онлайн

В среду днем в самом центре города сошел с линии троллейбус маршрута № 1: у электротранспорта, проезжавшего сложный участок контактной линии, сломалась штанга токоприемника. В результате происшествия повреждения получил и микроавтобус, следовавший в попутном направлении, сообщает портал «Губерния».

«Тойота ХайЭйс», которая ехала почти борт о борт с троллейбусом, уперлась в токоприемник бампером. Водитель микроавтобуса намерен добиться компенсации.

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