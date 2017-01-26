Общежитие горело во Владивостоке

«26 января в 00.05 на пульт пожарной охраны Владивостока поступила информация о возгорании в пятиэтажном здании общежития по улице Станюковича. По прибытию первых пожарных расчетов выяснилось, что горит мусор в подвальном помещении. Самостоятельно до прибытия пожарных подразделений здание покинули 85 человек», — говорится в сообщении ДВРЦ МЧС России.

Для обследования задымленных помещений было сформировано три звена газодымозащитной службы.

В 00.32 пожар был локализован на площади 25 квадратных метров, ликвидирован пожар был в 02.03. В результате пожара погибших и пострадавших нет. После проветривания подъезда жильцы вернулись в свои квартиры.

Сейчас причина пожара, виновный и материальный ущерб устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники органов надзорной деятельности МЧС России и оперативно-следственная группа.

Всего для ликвидации пожара привлекалось 42 человека и 12 единиц техники.