Мать одного из убитых в Алматинской области братьев умерла от горя

К зданию суда пришли около 150 человек, а в зал смогли втиснуться не больше 50. Защитники подсудимых зачитали апелляционные жалобы.

Талгату Сулейменову, получившему пожизненное, адвокат попросил сократить срок. А Мурата Оналбаева юрист вообще считает невиновным. Родственников погибших такие заявления оскорбили.

«Мы настаиваем на смертной казни для Сулейменова и Оналбаева. Как не стыдно этим адвокатам просить смягчения приговора? Оналбаев с телами убитых туда-сюда ездил на КамАЗе. Он шесть дней все знал и скрывал. Почему он не сообщил куда надо? И после этого адвокат говорит, что он не убийца. Мы знаем, что они были в сговоре!», — заявил брат убитого Адал Зарылхан.

Третий фигурант дела — Бакыт Байкасымов, осужденный на четыре года за недонесение о преступлении, от судебных претензий воздержался. Суд просьбы осужденных в итоге оставил без удовлетворения. Но и родственникам погибших тоже отказал. Возмущенные люди и слышать не хотят о моратории на смертную казнь, требуют расстрела.

«Что касается высшей меры наказания и 25 лет для Байкасымова, то вы должны были свои требования изложить письменно в апелляционной жалобе, что не согласны с приговором суда первой инстанции и требуете ужесточения наказания. Но так как вы с такой жалобой не обращались, мы приговор районного суда оставили в силе», — пояснил судья Алматинского областного суда Советхан Сакенов.

По приговору суда, осужденные обязаны выплатить семьям погибших по 10 миллионов тенге. Сиротами в трех семьях остались 8 детей, все несовершеннолетние.

«У нас сейчас тяжелое материальное положение. Пока шел суд в районе, мы сильно потратились, потом родные болели, их пришлось лечить. Поэтому мы не смогли вовремя написать апелляцию. Сейчас для нас главное — получить компенсации за моральный и материальный ущерб», — сказал дядя убитого Турсын Амирбай.

Пока шли судебные разбирательства, мать одного из братьев, Жаркынбека Мукиятулы, так и не оправившись от горя, скончалась. Завтра будет семь дней со дня ее смерти.

Убитые двоюродные братья жили в Коксуском районе Алматинской области, были родом из Китая, занимались скотоводством. В сентябре прошлого года повезли на рынок 40 голов скота и пропали. Позже нашли их тела и задержали троих убийц.