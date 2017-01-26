Выпил и за руль: нетрезвый водитель протаранил встречный автомобиль в Хабаровске

Хабаровск, 26 января, AmurMedia.

Нетрезвый водитель Toyota Land Cruiser Prado на улице Краснореченской в Хабаровске выехал на встречную полосу и столкнулся с движущимся по ней автомобилем Toyota Prius. Водителю последнего потребовалась помощь медиков, сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Хабаровску.

Видеоролик с дорожно-транспортным происшествием очевидцы событий разместили в одной из популярных хабаровских групп социальной сети Instagram. Как следует из записи, столкновение машин оказалось весьма ощутимым для обеих иномарок. Однако, как это часто бывает, сам виновник аварии отделался только легким испугом.