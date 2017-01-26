Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Народные средства, которыми лучше не пользоваться
Порошенко ответил на предложение Трампа, касающееся России
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Какой вы студент?Пройдите забавный тест, результаты которого напомнят, кем вы были в студенческие годы - ботаником или душой группы
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
"Будто балкон упал на голову": Меладзе о беременности Грановской
В Киеве о том, чем США хотят заменить Порошенко
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Анджелина Джоли стала музой и лицом нового парфюма Guerlain
Суд вынес Елене Ксенофонтовой обвинительный приговор - СМИ
СМИ: Алибасов успокаивал Джигурду у Малахова
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
8«Женский марш» против Трампа
14События недели в фотографиях
16Femen объявили о распаде движения
05:30 (мск), источник: AmurMedia.ru

Выпил и за руль: нетрезвый водитель протаранил встречный автомобиль в Хабаровске

Помощь врачей потребовалась второму участнику дорожно-транспортного происшествия.

Хабаровск, 26 января, AmurMedia.

Нетрезвый водитель Toyota Land Cruiser Prado на улице Краснореченской в Хабаровске выехал на встречную полосу и столкнулся с движущимся по ней автомобилем Toyota Prius. Водителю последнего потребовалась помощь медиков, сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Хабаровску.

Видеоролик с дорожно-транспортным происшествием очевидцы событий разместили в одной из популярных хабаровских групп социальной сети Instagram. Как следует из записи, столкновение машин оказалось весьма ощутимым для обеих иномарок. Однако, как это часто бывает, сам виновник аварии отделался только легким испугом.

— Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобилей Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Prius инспекторы зафиксировали на улице Краснореченской в районе «Авторынка» в минувшую среду, 25 января. Аварию спровоцировал водитель Prado. Мужчина в нетрезвом состоянии выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Prius. Пострадал водитель последней иномарки: у мужчины 1990 года рождения врачи диагностировали ушиб мягких тканей головы, — сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Хабаровску.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жители поселка Оремиф Хабаровского края: районные власти бросили нас на произвол судьбы
Минобороны напомнило Британии о проблемах с собственным флотом
«Газпром» предупредил о рисках транзита газа через Польшу
Премьер Госсовета КНР выступил за активизацию отношений с ФРГ
Конгресс США не даст денег на строительство стены с Мексикой
Нидерланды создают фонд поддержки абортов
Директор Эрмитажа просит отложить передачу Исаакиевского собора
Спрос на роман Оруэлла «1984» превысил предложение
Спорт
Вместо Раноккиа «Зенит» купит Ивановича Подводим итоги среды, представляя обзор самых громких слухов и новостей трансферного рынка
Авто
Первый кроссовер УАЗ: он может стать таким В Роспатенте зарегистрирован промышленный образец «автомобиля повышенной проходимости», который, как предполагает «Авто Mail.Ru», является одним из вариантов кроссовера УАЗ
Hi-Tech
В космосе создали первый искусственный атом Специалисты успешно запустили в космос эксперимент MAIUS 1. В условиях невесомости был получен конденсат Бозе-Эйнштейна
Кино
От Пугачевой до Собчак: все звезды на премьере «Притяжения» В Москве прошла премьера самого громкого и амбициозного российского фильма 2017 года, которую посетили звезды российского кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
Держать крупных собак в квартирах предложили запретить
Эксперты назвали самые дешевые для переезда города мира
Молодым семьям Петербурга дадут деньги на жилье
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь