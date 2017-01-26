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07:33 (мск), источник: Om1.ru

Ночью в Омске четыре часа тушили дачу

Крупный пожар случился на территории Ленинского округа.

В ночь с 25 на 26 января в Ленинском округе Омска горел дачный дом. Как сообщает главное управление МЧС по Омской области, граждане позвонили в пожарную часть в 22:32. Открытое горение удалось потушить лишь через полчаса — в 22:57. Полностью пожар был ликвидирован в 03:05.

На месте происшествия работали 11 сотрудников МЧС на двух пожарных машинах.

По какой причине возник пожар, почему справиться с ним оказалось так сложно и имеются ли пострадавшие, омское МЧС пока не уточняет.

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