В Омске задержали пьяного водителя с удостоверением судьи

Накануне вечером, 25 января, пожелавший остаться анонимным подписчик сообщества «REGIK55 ОМСК» рассказал: в половине восьмого вечера граждане задержали на Левобережье неадекватного водителя с судейским удостоверением.

Автомобиль ехал по метромосту, виляя из стороны в сторону. Оказавшись на берегу, повернул на улицу 3-ю Енисейскую.

Подписчик «REGIK55 ОМСК»:

— Выезжая то на обочину, то на встречку, чуть не сбил женщину, идущую по обочине. В итоге всё-таки улетел в кювет и остановился. Подбежали, вытащили ключи. Человек был с явными признаками алкогольного опьянения, начал показывать удостоверение судьи. Мы вызвали сотрудников ГИБДД, дождались их. Они нас поблагодарили и сказали, что мы больше не нужны. Считаю, страна должна знать своих героев в лицо, поэтому прилагаю несколько фотографий. Надеюсь, виновник будет наказан по всей строгости.

Администраторы паблика пишут, что не поверили подписчику на слово и связались с управлением ГИБДД по Омской области. Там подтвердили, что такой случай действительно произошёл. Инспекторы ГИБДД составили в отношении водителя административный протокол по статье «Отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения».