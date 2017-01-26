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07:01 (мск), источник: Om1.ru

В Омске задержали пьяного водителя с удостоверением судьи

Автомобилист заезжал то на обочину, то на встречную полосу и чуть не сбил женщину-пешехода.

Накануне вечером, 25 января, пожелавший остаться анонимным подписчик сообщества «REGIK55 ОМСК» рассказал: в половине восьмого вечера граждане задержали на Левобережье неадекватного водителя с судейским удостоверением.

Автомобиль ехал по метромосту, виляя из стороны в сторону. Оказавшись на берегу, повернул на улицу 3-ю Енисейскую.

Подписчик «REGIK55 ОМСК»:

 — Выезжая то на обочину, то на встречку, чуть не сбил женщину, идущую по обочине. В итоге всё-таки улетел в кювет и остановился. Подбежали, вытащили ключи. Человек был с явными признаками алкогольного опьянения, начал показывать удостоверение судьи. Мы вызвали сотрудников ГИБДД, дождались их. Они нас поблагодарили и сказали, что мы больше не нужны. Считаю, страна должна знать своих героев в лицо, поэтому прилагаю несколько фотографий. Надеюсь, виновник будет наказан по всей строгости.

Администраторы паблика пишут, что не поверили подписчику на слово и связались с управлением ГИБДД по Омской области. Там подтвердили, что такой случай действительно произошёл. Инспекторы ГИБДД составили в отношении водителя административный протокол по статье «Отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Очевидец приложил к своему сообщению фотографии. Сведения, по которым можно установить личность нарушителя, с них убраны: фамилия в документе и номер машины заретушированы. Однако фотография автомобилиста в документах хорошо различима. В какой сфере является судьёй нарушитель и является ли удостоверение подлинным, определить по снимку невозможно.

Публичного комментария по этому поводу полиция пока не давала.

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