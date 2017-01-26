В Омске задержали пьяного водителя с удостоверением судьи
Автомобилист заезжал то на обочину, то на встречную полосу и чуть не сбил
Автомобилист заезжал то на обочину, то на встречную полосу и чуть не сбил
Накануне вечером, 25 января, пожелавший остаться анонимным подписчик сообщества «REGIK55 ОМСК» рассказал: в половине восьмого вечера граждане задержали на Левобережье неадекватного водителя с судейским удостоверением.
Автомобиль ехал по метромосту, виляя из стороны в сторону. Оказавшись на берегу, повернул на улицу 3-ю Енисейскую.
Подписчик «REGIK55 ОМСК»:
— Выезжая то на обочину, то на встречку, чуть не сбил женщину, идущую по обочине. В итоге
Администраторы паблика пишут, что не поверили подписчику на слово и связались с управлением ГИБДД по Омской области. Там подтвердили, что такой случай действительно произошёл. Инспекторы ГИБДД составили в отношении водителя административный протокол по статье «Отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения».
Очевидец приложил к своему сообщению фотографии. Сведения, по которым можно установить личность нарушителя, с них убраны: фамилия в документе и номер машины заретушированы. Однако фотография автомобилиста в документах хорошо различима. В какой сфере является судьёй нарушитель и является ли удостоверение подлинным, определить по снимку невозможно.
Публичного комментария по этому поводу полиция пока не давала.