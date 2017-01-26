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06:04 (мск), источник: ДЕЙТА

Следователи выясняют причины гибели мужчины в Хабаровске

В Хабаровске проводится доследственая проверка по факту смерти 34-летнего мужчины во время пожара, сообщает ИА «Дейта».

«По предварительной информации, 34-летний мужчина днем 23 января распивал алкоголь в гостях у своих родственников. Затем он вернулся к себе домой, в квартиру, расположенную в двухэтажном бараке Индустриального района Хабаровска. Вместе с сожительницей он продолжил распивать спиртное. Затем они уснули. Вечером женщина проснулась из-за начавшегося пожара. Она выбежала из квартиры и сообщила соседям о возгорании», — говорится в сообщении СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

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Пострадавшая была доставлена в больницу, где ей оказали помощь. После тушения пожара в квартире на диване обнаружено тело погибшего мужчины. Он отравился продуктами горения. По предварительным данным, причиной пожара стала неисправная электропроводка.

«Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Фото: ИА «Дейта».

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