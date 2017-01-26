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06:24 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Инспектора ДПС в Иркутске осудили на 7,5 лет условно за взятку

Суд признал его виновным в совершении преступления.

Инспектору ДПС МУ МВД России «Иркутское» за получение взятки назначили наказание в виде 7,5 лет лишения свободы условно. Кировский районный суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе прокуратуры Приангарья.

Судом установлено, что в августе 2016 года в районе сквера Кирова в Иркутске сотрудники ДПС остановили жителя Усть-Илимска, управлявшего автомобилем Toyota Camry, за движение по полосе для маршрутных транспортных средств. Инспектор установил отсутствие сведений о регистрации на остановленную автомашину, о чем сообщил ее владельцу. Далее он связался с дежурной частью, где ему сообщили, что машина в установленном порядке поставлена на регистрационный учет и документы на нее подлинные. Однако у инспектора возник умысел на получение денег от владельца иномарки, в связи с чем он сообщил последнему, что транспортное средство по автоматизированным учетам не значится, соответственно, может находиться в розыске или является незарегистрированной.

Кроме того, инспектор ДПС, осмотрев свидетельство о регистрации и паспорт транспортного средства, высказал сомнения относительно подлинности указанных документов и пояснил, что эти обстоятельства являются основанием для доставления гражданина и его автомашины в ближайший отдел полиции. Далее инспектор ДПС пояснил собственнику машины, что может не изымать ее и не составлять в отношении него протокол об административном правонарушении, дополнив, что решить этот вопрос можно за 30 тысяч рублей.

«Собственник машины, не имея при себе необходимой суммы, передал инспектору ДПС 20 тысяч рублей. После чего последний вернул документы и, не составив протокола об административном правонарушении, отпустил», — рассказали в пресс-службе.

Выявить данный факт стало возможным благодаря собственнику иномарки, который через непродолжительное время после передачи взятки инспектору ДПС, обратился в МУ МВД России «Иркутское». Он установил, что его машина зарегистрирована в установленном законом порядке, подлинность документов на нее не вызывает сомнений. Автомобилист обратился по телефону доверия в ГУ МВД России по Иркутской области.

По информации, полученной от собственника автомашины, инспектор ДПС, получивший взятку, был задержан в тот же день сотрудниками службы безопасности регионального главка МВД. Полученные в качестве взятки деньги на момент задержания находились при инспекторе ДПС и были у него изъяты.

Судом обвиняемому назначено наказание в виде 7,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года, а также штраф в 100 тысяч рублей. Кроме того, в он не сможет занимать определенные должности в государственных органах власти органах местного самоуправления в течение 7,5 лет.

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