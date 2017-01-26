Американец избил девушку и ребенка замороженной колбасой

Инцидент произошел 11 января в городе Бардстаун. Полиция установила, что 24-летний Дерек Килсер (Derek Kielser) нанес своей девушке несколько ударов по лицу и рукам, а также стукнул девятимесячного ребенка. Затем молодой человек вытащил ее в коридор, где ударил по голове замороженной колбасой, вытащенной из холодильника.

Женщине удалось вызвать полицию, при этом мужчина пытался помешать ей сделать это и бил по пальцам. Килсер скрылся до приезда стражей порядка, но через шесть часов был арестован.

Как сообщается, подозреваемый признался в избиении, но утверждает, что не контролировал себя. Он также заявил, что именно действия девушки толкнули его на агрессию.

Молодому человеку предъявлены обвинения в преступном нападении и других правонарушениях. Его выпустили под залог в 5 тысяч долларов. Суд рассмотрит его дело в начале февраля, отмечает Lexington Herald Leader.

В 2015 году сообщалось, что драка с использованием колбасы произошла в Херсонской области Украины. Тогда депутат Каховского совета региона Сергей Хлань в присутствии губернатора области Андрея Путилова ударил мясным изделием депутата от «Оппозиционного блока» Павла Филипчука.