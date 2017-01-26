Американец избил девушку и ребенка замороженной колбасой
Житель американского штата Кентукки побил женщину замороженной колбасой. Об этом сообщает издание The Smoking Gun.
Житель американского штата Кентукки побил женщину замороженной колбасой. Об этом сообщает издание The Smoking Gun.
Инцидент произошел 11 января в городе Бардстаун. Полиция установила, что 24-летний Дерек Килсер (Derek Kielser) нанес своей девушке несколько ударов по лицу и рукам, а также стукнул девятимесячного ребенка. Затем молодой человек вытащил ее в коридор, где ударил по голове замороженной колбасой, вытащенной из холодильника.
Женщине удалось вызвать полицию, при этом мужчина пытался помешать ей сделать это и бил по пальцам. Килсер скрылся до приезда стражей порядка, но через шесть часов был арестован.
Как сообщается, подозреваемый признался в избиении, но утверждает, что не контролировал себя. Он также заявил, что именно действия девушки толкнули его на агрессию.
Молодому человеку предъявлены обвинения в преступном нападении и других правонарушениях. Его выпустили под залог в 5 тысяч долларов. Суд рассмотрит его дело в начале февраля, отмечает Lexington Herald Leader.
В 2015 году сообщалось, что драка с использованием колбасы произошла в Херсонской области Украины. Тогда депутат Каховского совета региона Сергей Хлань в присутствии губернатора области Андрея Путилова ударил мясным изделием депутата от «Оппозиционного блока» Павла Филипчука.