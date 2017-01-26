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06:56 (мск), источник: VN.RU

Внедорожник перевернулся в лобовом столкновении с такси

Mitsubishi Outlander не справился с управлением и протаранил встречный автомобиль Renault Logan на Октябрьском мосту Новосибирска. От удара внедорожник перевернулся на крышу, а перед такси смяло гармошкой.

В лобовом столкновении внедорожника Mitsubishi Outlander и автомобиля Renault Logan пострадал водитель такси. Его зажало в салоне автомобиля. Очевидцы сообщают, что водитель японского автомобиля не справился с управлением и вылетел на встречную. Он, а также пассажиры обоих автомобилей, тоже получили ранения. Помощь пострадавшим оказали три автомобиля скорой.

Кроме людей, сильные повреждения получили автомобили.

— От сильнейшего удара переднюю часть автомобиля такси смяло гармошкой, его развернуло поперек дороги. «Митсубиши» также получил серьезные повреждения спереди и перевернулся на крышу, — сообщает подписчик АСТ-54 Эдуард.

Серьезная авария, но, к счастью, без пострадавших, произошла в Октябрьском районе города. Toyota Chaser на полном ходу протаранила столб на Гусинобродском шоссе, 33. В результате передняя часть автомобиля получила критические повреждения и превратилась в груду искореженного металла. Водитель чудом уцелел и отделался сотрясением мозга.

Отметим, сразу три ребенка пострадали в ДТП за минувшие выходные в Новосибирске. Частая причина — высокие сугробы, из-за которых дети внезапно выскакивают на проезжую часть. Другой фактор — невнимательность самих водителей, когда они приближаются к нерегулируемому пешеходному переходу.

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