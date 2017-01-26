Житель Хабаровского края хранил дома более килограмма марихуаны
У жителя Вяземского района изъяли более килограмма марихуаны. Полицейские обнаружили наркотик у мужчины дома в ходе обыска.
У жителя Вяземского района изъяли более килограмма марихуаны. Полицейские обнаружили наркотик у мужчины дома в ходе обыска.
Ранее 27-летний злоумышленник уже был судим. Против него возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на