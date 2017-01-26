Житель Хабаровского края хранил дома более килограмма марихуаны

Ранее 27-летний злоумышленник уже был судим. Против него возбудили уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.