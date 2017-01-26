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06:52 (мск), источник: "Российская газета"

Обвиняемый в убийстве своей семьи хабаровчанин арестован

Хабаровчанин, которого обвиняют в убийстве собственной семьи из четырех человек и поджоге дома, арестован.

— По ходатайству следственных органов Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю в отношении 36-летнего мужчины судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщил старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Илья Гудков.

Напомним, ночью 24 января в сгоревшем доме на улице Карельской были обнаружены тела четырех человек: двух- и трехлетней девочек, их матери 1983 года рождения и 83-летней прабабушки.

По горячим следам правоохранители задержали главу семьи. Как сообщил Гудков, он уже признался в убийстве.

— По предварительным данным, причиной смерти всех пострадавших могло стать удушение. Точная причина будет установлена по результатам судебно-медицинских экспертиз. На телах двух погибших имеются колото-резаные ранения, — рассказал представитель СК.

Обвиняемый пробудет в СИЗО до 24 марта.

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