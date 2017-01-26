В Уфе из-за аварии 8 домов и школа остались без тепла

— Причиной понижения температуры теплоносителя является устранение технологического повреждения на подающем трубопроводе диаметром 200 мм между ТК-1 и ТК-2 у жилого дома по ул. Ульяновых, 31. На место выехали специалисты «БашРТС» и «УЖХ Орджоникидзевского района». Уже в 16.50 работы по о восстановлению температуры теплоносителя были завершены, — рассказали в пресс-службе городской администрации.

Ремонтные работы шли по следующим по адресам: ул. Мира, 12, ул. Ульяновых, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 13, ул. Интернациональная, 29, 31, в гимназии № 82 (ул. Ульяновых, 13/1) и ООО «Город» (ул. Мира, 14).

Заявок о понижении температуры в квартирах не поступало.