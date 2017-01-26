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07:15 (мск), источник: VN.RU

Сообщение о захвате школы в Барабинске поступило в полицию

В ночь на 25 января, в районе двух часов, в дежурной части полиции Барабинска раздался звонок с сообщением о том, что средняя школа захвачена, а в здании заложена бомба.

Взрывное устройство искали долго, но поиски результатов не дали. Весь учебный день был сорван. У входа в школу стояли учителя и отправляли детей домой. Обескураженным школьникам давали объяснения, что «занятия на сегодня отменяются».

По имеющимся данным, телефонный шутник уже задержан. Сейчас «террорист» дает признательные показания. По данным корреспондента VN.ru в Барабинске, молодого человека проверяют на возможные связи с группировкой ИГИЛ, запрещенной в России. Сегодня школа возобновила свои занятия.

В ГУ МВД по региону нам подтвердили информацию о задержании молодого человека 1997 года рождения. «Он был задержан сотрудниками уголовного розыска в результате оперативных мероприятий, — сообщили в областном ГУ МВД, — и уже дал признательные показания. О его мотивах пока ничего не известно. Добавим, что ранее он не судим».

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