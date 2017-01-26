Дети в Красноярском крае отравились бабушкиными таблетками

В Абанском районе в реанимацию попали двое маленьких детей, которые съели таблетки из бабушкиной сумки.

Как сообщили в пресс-службе местной полиции, пострадавшим детям полтора и три года. В момент происшествия они находились под присмотром своей бабушки. Когда она отлучилась, трехлетний ребенок достал из сумки таблетки и съел их вместе со своим младшим братом. Бабушка сразу же обратилась за медицинской помощью.

Детей доставили в реанимационное отделение районной больницы. Сейчас здоровью детей ничего не угрожает. Степень причиненного им вреда установит судебно-медицинская экспертиза.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку. Ранее эта семья в поле зрения инспекторов по делам несовершеннолетних не попадала, на учете в органах внутренних дел не состояла. Сотрудники ПДН проводят профилактическую работу с родителями пострадавших.