Фура заблокировала трассу М-53 после столкновения с «Мерседесом»
На федеральной трассе М-53 «Новосибирск — Кемерово» столкнулось 2 грузовика, они заблокировали проезд, сообщают подписчики группы «Автоспас Мобильное приложение» в соцсети «ВКонтакте».
На федеральной трассе М-53 «Новосибирск — Кемерово» столкнулось 2 грузовика, они заблокировали проезд, сообщают подписчики группы «Автоспас Мобильное приложение» в соцсети «ВКонтакте».
Утром 26 января две фуры столкнулись на трассе «Новосибирск — Кемерово. «Предположительно, фуру
Информации о пострадавших нет.