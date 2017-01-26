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08:03 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Фура заблокировала трассу М-53 после столкновения с «Мерседесом»

На федеральной трассе М-53 «Новосибирск — Кемерово» столкнулось 2 грузовика, они заблокировали проезд, сообщают подписчики группы «Автоспас Мобильное приложение» в соцсети «ВКонтакте».

Источник: Вести - Новосибирск

Утром 26 января две фуры столкнулись на трассе «Новосибирск — Кемерово. «Предположительно, фуру Мария-РА занесло на скользкой дороге, и она врезалась в грузовик Mercedes-Benz. На трассе возникли серьезные затруднения, так как фура Мария-РА почти полностью перекрыла дорогу в обе стороны», — рассказали очевидцы.

Информации о пострадавших нет.

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