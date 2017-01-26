В Омской области водитель автобуса стал виновником ДТП с гибелью пяти человек

Как сообщалось, 12 ноября 2016 года на автодороге Омск-Муромцево водитель рейсового пассажирского автобуса ПАЗ с четырьмя пассажирами выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с инкассаторским автомобилем «ГАЗель». От травм на месте происшествия скончались оба водителя, а также одна пассажирка автобуса и два инкассатора.

«В ходе расследования установлено, что выезд автобуса на встречную полосу произошел при совершении водителем маневра обгона впереди идущего грейдера для расчистки трассы. От работающей снегоуборочной машины поднималось облако снежной пыли, что существенно затрудняло видимость», — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что согласно заключению автотехнической экспертизы, при ускоренном движении автобуса, пытающегося обогнать грейдер, технической возможности избежать столкновения у водителя «ГАЗели» не было. Между тем исследование крови водителей показало, что водитель автобуса был трезв, а водитель «ГАЗели» находился в состоянии опьянения (0,9 промилле).

«По совокупности собранных доказательств следствием сделан однозначный вывод, что водитель автобуса в сложившихся условиях неверно оценил дорожную ситуацию и необоснованно применил маневр обгона, что повлекло за собой тяжкие последствия. По ходатайству родственников погибшего водителя автобуса его виновность будет определять суд», — добавили в УМВД.