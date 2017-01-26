В Приморье второй ребенок умер в семье, отравившейся ядом от насекомых
ВЛАДИВОСТОК, 26 янв — РИА Новости. Второй ребенок умер в семье, которая отравилась средством от тараканов в Приморье, сообщил РИА Новости представитель краевого СУСК РФ.
ВЛАДИВОСТОК, 26 янв — РИА Новости. Второй ребенок умер в семье, которая отравилась средством от тараканов в Приморье, сообщил РИА Новости представитель краевого СУСК РФ.
На прошлой неделе сообщалось, что следователи в Приморье проводят проверку по факту гибели ребенка и отравления его семьи, предположительно, средством для уничтожения насекомых. Назначена
«Второй ребенок 12 лет умер в больнице. Остальные (мать и отец — ред.) чувствуют себя нормально, отца собирались выписывать», — сказал собеседник.