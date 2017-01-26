В Приморье второй ребенок умер в семье, отравившейся ядом от насекомых

На прошлой неделе сообщалось, что следователи в Приморье проводят проверку по факту гибели ребенка и отравления его семьи, предположительно, средством для уничтожения насекомых. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Позже СУСК возбудило дело в отношении 33-летнего мужчины — отца семейства — по статье «причинение смерти по неосторожности», сообщив, что он самовольно взял химикат по месту работы.

«Второй ребенок 12 лет умер в больнице. Остальные (мать и отец — ред.) чувствуют себя нормально, отца собирались выписывать», — сказал собеседник.