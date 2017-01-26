Междугородние автобусы задержались на 12 часов из-за перекрытия трасс в Новосибирской области
В Новосибирске на ночь были перекрыты 3 федеральные трассы, сообщает
В Новосибирске на ночь были перекрыты 3 федеральные трассы, сообщает
Междугородние автобусы задержались на 12 часов
Вечером 25 января спасатели сообщили об ограничении движения на территории Новосибирской области для пассажирского автомобильного транспорта.
С 18 часов вечера было ограничено движение для автобусов междугороднего сообщения на автодорогах «Ленинск-Кузнецк», «Павлодар и «Томск». На автовокзале отменены рейсы по данным направлениям.
В 7 утра 26 января было снято ограничение движения для автобусов на этих трассах.
За ночь на расчистку 3 трасс выехало 42 единицы техники и 81 человек, в том числе от МЧС 14 человек и 7 единиц техники.