Междугородние автобусы задержались на 12 часов из-за перекрытия трасс в Новосибирской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО.

Вечером 25 января спасатели сообщили об ограничении движения на территории Новосибирской области для пассажирского автомобильного транспорта.

С 18 часов вечера было ограничено движение для автобусов междугороднего сообщения на автодорогах «Ленинск-Кузнецк», «Павлодар и «Томск». На автовокзале отменены рейсы по данным направлениям.

В 7 утра 26 января было снято ограничение движения для автобусов на этих трассах.

За ночь на расчистку 3 трасс выехало 42 единицы техники и 81 человек, в том числе от МЧС 14 человек и 7 единиц техники.