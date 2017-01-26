Директор УК похитил у пермяков 59 млн рублей

По версии следствия, обвиняемый, занимая указанную должность, с марта 2008 года по декабрь 2012 похитил 59 млн рублей, поступивших от населения в качестве оплаты за коммунальные услуги. Служебное положение позволяло директору иметь прямой доступ к деньгам.

В течение четырех лет злоумышленник обналичивал деньги через аффилированные ему организации, оформляя документы о якобы проделанных работах или оказанных услугах. Кроме этого, бизнесмен организовал целую систему по выставлению «двойных квитанций» за оплату коммунальных услуг.

Для этого он убедил собственников ряда домов, находившихся на обслуживании ООО «Управляющая компания «Мастер комфорта», что договор с их компанией расторгнут, и обслуживание теперь будет осуществлять его собственная компания. Веденные в заблуждение граждане оплачивали квитанции от двух управляющих организаций.

«В результате преступных действий обвиняемого причинен ущерб двум крупным ресурсоснабжающим организациям Пермского края — ООО «Новогор-Прикамье», ООО «Пермская сетевая компания», а также ООО «Экосистема Лайт» в виде недополученной платы за оказанные коммунальные услуги водоснабжения, водоотведения, поставку тепловой энергии и вывоз твердо-бытовых отходов на сумму более 56 млн рублей и ООО «Управляющая компания «Мастер комфорта» на сумму более 3,2 млн рублей», — рассказали в прокуратуре.

В настоящее время уголовное дело в отношении директора-мошенника отправлено в суд. Бизнесмен обвиняется в мошенничестве, присвоении и злоупотреблении служебными полномочиями.

Расследование уголовного дела осуществлялось следственными органами УМВД по г. Перми.