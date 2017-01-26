С недостроенной высотки сорвался 13-летний мальчик

Вчера вечером в Детскую городскую больницу № 3 доставили 13-летнего мальчика. Врачи диагностировали у него серьезные травмы головы, многочисленные переломы и ушибы.

Как стало известно порталу Om1.ru, подросток играл с друзьями на стройке, которая расположена на улице 70 лет Октября. Скорее всего, это известный жителям Левобережья долгострой на остановке Поворотная.

Однако игра на стройке довела до беды — мальчик упал с 6-го на 4-ый этаж строящегося объекта. Друзья школьника бросились за помощью к прохожим, которые и вызвали «скорую помощь».

Мальчик сейчас находится в больнице, за его жизнь борются врачи.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту несчастного случая.