В Караганде сгорел маршрутный автобус
В Караганде сгорел маршрутный автобус. Видео горящей маршрутки 012 прислали в редакцию Tengrinews.kz очевидцы.
В Караганде сгорел маршрутный автобус. Видео горящей маршрутки 012 прислали в редакцию Tengrinews.kz очевидцы.
По данным авторов видео, инцидент произошел в Пришахтинске. В надзорном ведомстве городского акимата сообщили, что сейчас выясняются причины и обстоятельства произошедшего, пострадавших нет.
По информации
«Горение было на площади 7 квадратных метров. Возгорание, по предварительным данным, началось с моторного отсека автобуса. Принятыми мерами в 8.06 пожар был локализован. В 8.15 пожар был полностью ликвидирован. Причины возгорания устанавливаются. Пострадавших нет», — сообщили в
Напомним, это не первый пожар связанный с автобусами в Караганде. 14 декабря 2016 года в области сгорели дотла сразу два автобуса. Первое ЧП произошло в поселке Кенгир, недалеко от Жезказгана. По улице Тимирязева 22 сгорел автобус № 98. Пожар локализован силами сотрудников ДЧС области.
Площадь возгорания составила восемь квадратных метров. Пострадавших нет. Второе возгорание произошло в Караганде по улице Ленина 66 в 7.52 утра. Загорелся маршрутный автобус № 04. Спасатели прибыли на место в считанные минуты.