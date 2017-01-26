В Караганде сгорел маршрутный автобус

По данным авторов видео, инцидент произошел в Пришахтинске. В надзорном ведомстве городского акимата сообщили, что сейчас выясняются причины и обстоятельства произошедшего, пострадавших нет.

По информации пресс-службы ДЧС области, вызов службы пожаротушения поступил в 7.55. Сообщалось, что по адресу улица Попова 20, в Пришахтинске, горит маршрутный автобус. По данному сообщению в 7.56 на место происшествия были направлены подразделения ПЧ 15 ДЧС Карагандинской области. По прибытии на место вызова было обнаружено горение маршрутного автобуса марки Shaolin.

«Горение было на площади 7 квадратных метров. Возгорание, по предварительным данным, началось с моторного отсека автобуса. Принятыми мерами в 8.06 пожар был локализован. В 8.15 пожар был полностью ликвидирован. Причины возгорания устанавливаются. Пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе ДЧС области.

Напомним, это не первый пожар связанный с автобусами в Караганде. 14 декабря 2016 года в области сгорели дотла сразу два автобуса. Первое ЧП произошло в поселке Кенгир, недалеко от Жезказгана. По улице Тимирязева 22 сгорел автобус № 98. Пожар локализован силами сотрудников ДЧС области.

Площадь возгорания составила восемь квадратных метров. Пострадавших нет. Второе возгорание произошло в Караганде по улице Ленина 66 в 7.52 утра. Загорелся маршрутный автобус № 04. Спасатели прибыли на место в считанные минуты.