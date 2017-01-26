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08:41 (мск), источник: "Российская газета"

Пожилой уралец осужден за получение пенсии сразу в трех регионах

Почти десять лет водил за нос Пенсионный фонд РФ житель Полевского Виталий Ю. 68-летний уралец умудрился оформить пенсию сразу в трех регионах страны и заработал на старости более 746 тысяч рублей.

Суд признал находчивого пенсионера мошенником и приговорил его к полутора годам условного срока, а также обязал вернуть в казну все нечестно полученные деньги.

Афера с тройной пенсией вскрылась в августе прошлого года во время ревизии в отделении Пенсионного фонда Полевского. Выяснилось, что на счет одного из местных жителей зачисляются пенсии из Ханты-Мансийского автономного округа, Свердловской области и Краснодарского края. В том, как уральцу удалось попасть в базу данных ПФ нескольких регионов, начали разбираться следователи.

По данным правоохранителей, первое пособие по старости Виталий оформил еще в 2006 году, когда ему было 57 лет. Он тогда жил за Полярным кругом в городе Радужном. ХМАО относится к территориям Крайнего Севера, и его жители имеют право досрочного выхода на заслуженный отдых. Получив новый статус, мужчина начал путешествовать: вначале уехал в Нижневартовск, а на следующий год — на Урал.

— В июле 2007 года Виталий Ю. обратился в управление Пенсионного фонда Полевского с заявлением о назначении пенсии. То, что ему уже начисляют деньги, пожилой человек скрыл, и в выплате ему не отказали, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. — Но на этом пенсионер не остановился. Перебравшись в Краснодарский край, он оформил новое пособие.

Переехав в очередной город, Виталий заявлял о потере паспорта и с новым документом шел в Пенсионный фонд.

Проделать тот же фокус в четвертый раз мошенник не рискнул, хотя на юге не задержался, а отправился жить в Северобайкальск республики Бурятия. Чтобы лишний раз не светиться в ПФ, оформил перевод пенсии. Через несколько лет путешественник вернулся в Полевской, где его и вывели на чистую воду.

Использовать такую схему, по мнению специалистов, уралец сумел из-за раздробленности информационной базы ПФ. До 2016 года каждый регион оперировал своими реестрами и с другими они не пересекались. Откуда об этом узнал пенсионер, до сих пор неясно. По версии следствия, Виталий Ю., переехав в очередной город, заявлял о потере паспорта. Получал новый документ с регистрацией в другом регионе. И уже с этим паспортом шел в Пенсионный фонд. Поскольку пожилой человек был скромен и не настаивал на назначении большой пенсии, справок с места работы о зарплате и стаже у него не требовали, оформляли минимальную пенсию. Однако помноженная на три региона, она в итоге составляла приличную сумму.

Как уточнили в прокуратуре, приговором, вынесенным на Урале, предприимчивый пенсионер не отделается. Материалы по южному «филиалу» пенсии выделены в отдельное производство и направлены в СК Краснодарского края.

Между тем.

90-летний отец погибшего Героя России Василия Юрьева отсудил у ГУ МВД Свердловской области 400 тысяч рублей пенсии по потере кормильца. Как выяснилось в суде, последние 12 лет ведомство выплачивало Илье Юрьеву сумму, в два раза меньше той, что положена по закону. Уроженец Нижнего Тагила Василий Юрьев был начальником кинологической группы войсковой части внутренних войск МВД и в 1999-м служил в Чечне. Во время ожесточенного боя он вынес на себе раненого товарища, но сам был убит снайпером. В 2004 году в закон о назначении пенсий военнослужащим и ветеранам внесли изменения, но отцу героя перерасчет не сделали. Сейчас справедливость восторжествовала.

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