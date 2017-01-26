В Екатеринбурге неизвестные с монтировкой ограбили салон «Евросеть»

Вечером 25 января 2017 года в Екатеринбурге двое неизвестных напали на салон сотовой связи «Евросеть» на Баумана, 56.

Как рассказали «Уралинформбюро» в пресс-группе городского УМВД, в 21.10 в дежурную часть поступило сообщение о том, что двое неизвестных ворвались в магазин. Угрожая пистолетом, они разбили витрины монтировкой и похитили более 10 сотовых телефонов. Ущерб устанавливается.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой). Злоумышленников разыскивают. На причастность к совершению преступления проверяются ранее судимые лица.

Следует отметить, что грабители зачастили в салоны сотовой связи «Евросеть». 22 января в Екатеринбурге был ограблен магазин, расположенный на перекрестке улиц Малышева и Комсомольская.