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08:46 (мск), источник: dostup1.ru

Дети бегают по крыше 7-этажного недостроя в Копейске

Местные жители выложили фото подростков, подвергающих себя опасности, в соцсети.

Жители Копейска (Челябинская область) обеспокоены безопасностью 9−10-летних мальчиков, нашедших себе развлечение на стройке, — дети прыгают по крыше, шокируя взрослых, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Копейчане выложили в сеть фото школьников, забравшихся на семиэтажное недостроенное здание на улице Славы, 14. Со слов очевидцев, мальчики 9−10 лет скачут по крыше.

По мнению горожан, детям больше нечем заняться после учебы. Взрослых возмущает отсутствие охраны на строящемся объекте. Среди комментаторов нашлись и такие, кто назвал происходящее «естественным отбором». Другие взрослые, наоборот, порадовались за детишек.

«Мы с друзьями школьными всегда на стройках и гаражах бегали, лазили. И ничего — все живы и здоровы. А нынешние дети в компьютере и телефоне сидят. Так что пусть лучше там, чем на порносайтах!» — пишет участник группы «Подслушано Копейск».

Некоторые участники дискуссии предложили ребятам более безопасные способы отдыха — катание на коньках, футбол или игру в «царя горы». Между тем, как выяснилось, в Копейске «руфинг» среди младших школьников уже набрал обороты. Аналогичная проблема волнует горожан, видевших детей, залазивших на крышу 16-этажки рядом со школой № 6.

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