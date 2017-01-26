Бывший уголовник ударил полицейского

Очередная судимость и, возможно, тюрьма. В Копейске полицейские задержали 23-летнего молодого человека за побои участковому, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

Буйный жилец нанес удар представителю власти при исполнении служебных обязанностей 24 января, в одной из квартир на улице Буровиков. К слову, одну судимость мужчина уже имеет. Следующая — может лишить его свободы сроком на 5 лет. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.