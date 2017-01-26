Правых здесь нет: раненый в перестрелке в Павлодаре арестован
АСТАНА, 26 янв — Sputnik. Потерпевший при стрельбе возле
АСТАНА, 26 янв — Sputnik. Потерпевший при стрельбе возле
По ее информации, постановлением суда, 33-летний мужчина арестован и помещен в следственный изолятор на два месяца по статье 293 часть 3 пункт 2 УК РК (Хулиганство с применением насилия к гражданам, с применением огнестрельного оружия).
Точно по такой же статье ранее был заключен в СИЗО на такой же срок человек, стрелявший в потерпевшего. Теперь уже потерпевший, переведенный в статус подозреваемого, в судебном заседании, не признавая свою вину в полном объеме, просил суд на время следствия оставить его на свободе. После отказа судьи они вместе с адвокатом обратились с апелляционной жалобой в областной суд.
Как уже ранее сообщал Sputnik Казахстан со ссылкой на компетентный источник, инцидент произошел
После чего подозреваемый тоже выстрелил несколько раз в него из своей винтовки «Сайга» травматическими пулями, попав ему в лицо. Потерпевшего госпитализировали с огнестрельным ранением мягких тканей лица и сотрясением головного мозга, а ранивший его 28-летний мужчина задержан и арестован на два месяца по статье 293 части 3 пункту 2 УК РК (Хулиганство с применением насилия к гражданам с применением огнестрельного оружия).
Однако, по информации
По выздоровлению пострадавшего доводы обеих сторон конфликта будут тщательно проверены.