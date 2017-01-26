Мошенники зовут хабаровчан на работу в «Транснефть — Дальний Восток»

На сайтах бесплатных объявлений размещались объявления, что на производственные площадки предприятия требуются сотрудники. Соискателей, позвонивших по указанному в объявлениях номеру мобильного телефона, уведомляли что за проезд к месту работы придется платить.



ООО «Транснефть — Дальний Восток» сообщает, что кадровой службой предприятия выявлены факты размещения на сайтах бесплатных объявлений и в социальных сетях не соответствующих действительности объявлений о том, что на производственные площадки предприятия требуются сотрудники.



У лиц, позвонивших по указанному в объявлениях номеру мобильного телефона, запрашивали денежные средства — якобы на транспортные расходы. ООО «Транснефть — Дальний Восток» сообщает, что не имеет отношения к подобным объявлениям. Подбор персонала во всех подразделениях предприятия ведется исключительно официальным путем. Соответствующие вакансии размещаются на официальном сайте fareast.transneft.ru/.



При публикации информации о наборе персонала в СМИ объявления подписываются официально, указывается номер стационарного телефона, никаких финансовых требований по поводу оплаты проезда или оказания каких-либо иных услуг в сфере трудоустройства не предъявляется.