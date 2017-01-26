Мошенники зовут хабаровчан на работу в «Транснефть — Дальний Восток»
Компания прокомментировала сомнительные документы найма на работу.
Компания прокомментировала сомнительные документы найма на работу.
На сайтах бесплатных объявлений размещались объявления, что на производственные площадки предприятия требуются сотрудники. Соискателей, позвонивших по указанному в объявлениях номеру мобильного телефона, уведомляли что за проезд к месту работы придется платить.
ООО «Транснефть — Дальний Восток» сообщает, что кадровой службой предприятия выявлены факты размещения на сайтах бесплатных объявлений и в социальных сетях не соответствующих действительности объявлений о том, что на производственные площадки предприятия требуются сотрудники.
У лиц, позвонивших по указанному в объявлениях номеру мобильного телефона, запрашивали денежные средства — якобы на транспортные расходы. ООО «Транснефть — Дальний Восток» сообщает, что не имеет отношения к подобным объявлениям. Подбор персонала во всех подразделениях предприятия ведется исключительно официальным путем. Соответствующие вакансии размещаются на официальном сайте fareast.transneft.ru/.
При публикации информации о наборе персонала в СМИ объявления подписываются официально, указывается номер стационарного телефона, никаких финансовых требований по поводу оплаты проезда или оказания