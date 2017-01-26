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08:24 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Новосибирцы и казахстанцы почти сутки провели в застрявшем на трассе автобусе

Пассажиры автобуса «Новосибирск-Усть-Каменогорск» заночевали на трассе из-за заметенной дороги, сообщают подписчики группы АСТ-54 в «ВКонтакте».

Новосибирцы и казахстанцы почти сутки провели в застрявшем на трассе автобусе, сообщают подписчики группы АСТ-54 в «ВКонтакте».

В 14 часов дня 26 января рейсовый автобус маршрута «Новосибирск-Усть-Каменогорск» застрял в Алтайском крае на трассе А-322. Трассу сильно замело снегом возле села Поспелиха, автобус не смог проехать по заснеженной дороге.

Водитель автобуса обратился в МЧС за помощью, которая прибыла через 8 часов. «На выручку приехала снегоуборочная машина, но вытащить из снега автобус не удалось. В итоге водителю и 40 пассажирам, среди которых были пожилые люди и дети, пришлось ночевать в салоне машины, — рассказали подписчики.

В 11 часов утра 26 января на место происшествия приехали два трактора МЧС и вытащили автобус из снега.

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