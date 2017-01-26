На электронные почты новосибирских компаний посыпались угрозы от вымогателей

«В январе в полицию обратились руководители ряда организаций Новосибирска, в адрес которых по каналам электронной почты поступили письма с угрозами», — рассказали полицейские.

В письме вымогатели пообещали подорвать деловую репутацию компаний и опорочить честь работников, если руководители компаний не переведут деньги по каналам платежной системы Bitcoin.

Полиция выяснила, что авторы писем зарегистрированы в доменных зонах России и стран ближнего зарубежья.

Полиция предупреждает, что такие действия ничем не отличаются от телефонного мошенничества и посоветовала не реагировать на угрозы вымогателей.