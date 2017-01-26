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08:22 (мск), источник: Вести - Новосибирск

На электронные почты новосибирских компаний посыпались угрозы от вымогателей

Новосибирские предприниматели обратились в полицию после обращения вымогателей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

«В январе в полицию обратились руководители ряда организаций Новосибирска, в адрес которых по каналам электронной почты поступили письма с угрозами», — рассказали полицейские.

В письме вымогатели пообещали подорвать деловую репутацию компаний и опорочить честь работников, если руководители компаний не переведут деньги по каналам платежной системы Bitcoin.

Полиция выяснила, что авторы писем зарегистрированы в доменных зонах России и стран ближнего зарубежья.

Полиция предупреждает, что такие действия ничем не отличаются от телефонного мошенничества и посоветовала не реагировать на угрозы вымогателей.

Работники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления личностей авторов анонимных писем.

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