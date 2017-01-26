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08:19 (мск), источник: РИА Новости

На Щелковском шоссе в Москве произошло ДТП с участием автобуса

МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Авария с участием рейсового автобуса произошла на Щелковском шоссе в Москве, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города.

Источник: РИА "Новости"

«На Щелковском шоссе, в районе дома 100, столкнулись рейсовый и микро автобусы. Женщина 50 лет госпитализирована», — сказал собеседник агентства.

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