На Щелковском шоссе в Москве произошло ДТП с участием автобуса
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Авария с участием рейсового автобуса произошла на Щелковском шоссе в Москве, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города.
МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Авария с участием рейсового автобуса произошла на Щелковском шоссе в Москве, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах города.
«На Щелковском шоссе, в районе дома 100, столкнулись рейсовый и микро автобусы. Женщина 50 лет госпитализирована», — сказал собеседник агентства.