Мошенницы выманили полмиллиона у 90-летней петербурженки

Как стало известно «Фонтанке», 25 января в полицию с заявлением обратилась 90-летняя женщина. Пенсионерка сообщила, что днем в ее квартире на проспекте Большевиков раздался телефонный звонок. Женский голос поведал о грядущем визите социальных работников, необходимость которого вызвана всероссийским якобы «обменом» денег.

Через некоторое время на пороге квартиры потерпевшей возникли две женщины. После ухода мнимых соцработниц пенсионерка обнаружила, что деньги ей и впрямь поменяли: теперь у нее на руках пятьсот тысяч рублей «банка приколов», а настоящие её накопления «ушли» вместе с мошенницами.

Проводится проверка.