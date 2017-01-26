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09:12 (мск), источник: Новости Перми

В Краснокамске нашли тело пропавшего 7-летнего Кирилла У

Первоклассник исчез в 2013 году по дороге из школы. Предполагали, что мальчика могли похитить, что он погиб в результате несчастного случая, но подтвердилась самая плохая версия — ребенка убили. Его тело нашли на даче у родителей Юрия Т., который в Оренбурге пытался похитить 12-летнюю девочку.

7-летний Кирилл У. пропал в Краснокамске 11 октября 2013 года. Первоклассник возвращался из школы и при загадочных обстоятельствах исчез. Ребенка искали волонтеры, правоохранительные органы. Точных версий о том, что произошло с мальчиком, не было. Все надеялись на то, что ребенок жив.

Однако на месте исчезновения Кирилла были обнаружены биологические следы возможного похитителя или убийцы. Выделенный генетический профиль злоумышленника сопоставили с генотипом 29-летнего уроженца Пермского края Юрия Т., который в январе был задержан в Оренбурге при попытке похищения 12-летней девочки. Анализы совпали.

Юрий Т. сознался в убийстве Кирилла У. Подозреваемого этапировали в Пермский край. Он показал место, где спрятал тело. Труп мальчика нашли на земельном участке дачи родителей злоумышленника вблизи Краснокамска.

Также Юрий Т. признался в том, что 8 марта 2011 года совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних.

Напомним, 17 января в Оренбурге около трех часов дня Юрий Т. на «Ладе Гранте» находился возле дома № 20/1 по улице Родимцев. Применяя насилие, он схватил 12-летнюю девочку, посадил ее в машину и увез в неизвестном направлении.

Злоумышленника удалось поймать. Девочка жива и здорова.

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В Краснокамске нашли тело пропавшего 7-летнего Кирилла У.
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