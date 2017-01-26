В Краснокамске нашли тело пропавшего 7-летнего Кирилла У.

7-летний Кирилл У. пропал в Краснокамске 11 октября 2013 года. Первоклассник возвращался из школы и при загадочных обстоятельствах исчез. Ребенка искали волонтеры, правоохранительные органы. Точных версий о том, что произошло с мальчиком, не было. Все надеялись на то, что ребенок жив.



Однако на месте исчезновения Кирилла были обнаружены биологические следы возможного похитителя или убийцы. Выделенный генетический профиль злоумышленника сопоставили с генотипом 29-летнего уроженца Пермского края Юрия Т., который в январе был задержан в Оренбурге при попытке похищения 12-летней девочки. Анализы совпали.



Юрий Т. сознался в убийстве Кирилла У. Подозреваемого этапировали в Пермский край. Он показал место, где спрятал тело. Труп мальчика нашли на земельном участке дачи родителей злоумышленника вблизи Краснокамска.



Также Юрий Т. признался в том, что 8 марта 2011 года совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних.



Напомним, 17 января в Оренбурге около трех часов дня Юрий Т. на «Ладе Гранте» находился возле дома № 20/1 по улице Родимцев. Применяя насилие, он схватил 12-летнюю девочку, посадил ее в машину и увез в неизвестном направлении.



Злоумышленника удалось поймать. Девочка жива и здорова.