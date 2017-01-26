Прокуратура требует ужесточить приговор экс-главе Тевризского района
Виновному в растратах сельскому чиновнику дали 3 года условно. Прокуратура посчитала приговор слишком мягким и оспорила решение суда.
Виновному в растратах сельскому чиновнику дали 3 года условно. Прокуратура посчитала приговор слишком мягким и оспорила решение суда.
Прокуратура оспорила слишком мягким приговор бывшему главе Тевризского района Омской области, которого признали в растрате в особо крупном размере.
Тевризский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главы Тевризского района Омской области 46-летнего Вясеслава Тарасова. Районного чиновника признали виновным в хищении в особо крупном размере. Судом было установлено, что в
Дороги ремонтировались ГП Омской области «Тевризское ДРСУ», при этом для работ использовалось вторичное сырье. Отличалась и стоимость выполненных работ — немногим больше 8 миллионов рублей, именно эту сумму ООО «Каскад» перечислило в ДРСУ. В итоге сумма причиненного ущерба составила 7 миллионов рублей.
Однако Вячеслав Тарасов не признал свою вину и категорически ее отрицал.
Решением Тевризского районного суда Омской области чиновнику было назначено 3 года условного срока с испытательным сроком 3 года. Чиновник также был лишен права в течение 2,5 лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, которые связаны с осуществлением функций представителя власти,
Татьяна Булихова, старший помощник прокурора Омской области:
— Прокуратура Тевризского района Омской области 23 января 2017 года оспорила в апелляционном порядке данное судебное решение ввиду несправедливости назначенного наказания вследствие его чрезмерной мягкости.
Прокуратура требует изменить решение суда первой инстанции и назначить бывшему главе более строгое наказание. Ведомство настаивает на наказании сроком 4 года в колонии общего режима с лишением права в течение 2,5 лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления. Также прокуратура поставила вопрос об удовлетворении гражданского иска о взыскании с чиновника всей суммы причиненного ущерба.