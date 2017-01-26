В Новоуральске перед судом предстанут участники организованной группы, обвиняемые в сбыте синтетических наркотиков через интернет

Так, перед судом предстанут Дмитрий Каргин, Денис Каргин, Алексей Соловьев, Илья Ганиев, Александр Незнанов. Органами предварительного следствия, в зависимости от роли в инкриминируемых преступлениях, данные граждане обвиняются в совершении преступлений, которые предусмотрены ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств, в крупном размере, в составе организованной группы»), ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Сбыт наркотических средств, в крупном размере, в составе организованной группы»).

По данным следствия, организованная группа действовала в период с января 2013 года по апрель прошлого года на территории Новоуральска. Организатор группы создал в программе обмена мгновенными сообщениями интернет-магазин, где была размещена информация о видах предлагаемых покупателям наркотиков, также указывались цены, способы оплаты, сети продаж на территории ЗАТО.

Общение между членами группы происходило путем электронной переписки в программах обмена мгновенными сообщениями, что затрудняло сотрудникам оперативных служб разработку и оперативное проникновение в состав группы, а также предотвращало утечку информации о деятельности соучастников. С целью конфиденциальности участники пользовались вымышленными именами и учетными данными.

Деньги за наркотические средства покупатели переводили посредством электронных платежных систем, заранее оформленных организатором группы на лиц, которые были не осведомлены о преступной деятельности участников. Полученные от незаконного оборота финансовые средства распределялись между участниками, а также ими оплачивались новые партии наркотиков.

«Всего из незаконного оборота сотрудники оперативных служб изъяли 750 гр. различных синтетических наркотических средств. В ходе предварительного следствия по уголовному делу было проведено 100 судебных экспертиз, в том числе физико-химические и компьютерно-технические», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.

Уголовное дело направили для рассмотрения по существу в городской суд Новоуральска. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.