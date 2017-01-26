Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как правильно сочетать цвета и фактуры в интерьере?
Названы новые цифры нормального артериального давления у пожилых
Порошенко ответил на предложение Трампа, касающееся России
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
Кто будет воевать в Сирии, если Россия все-таки выведет войска Решение о частичном выводе войск Владимир Путин принял, «исходя из рекомендаций Министерства обороны»
Видео мамы, уползающей из детской, набрало миллионы просмотров
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Похититель девочки оказался серийным маньяком-педофилом
Женщина умерла ,потому что ее приняли за пьяную
"Будто балкон упал на голову": Меладзе о беременности Грановской
В Киеве о том, чем США хотят заменить Порошенко
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
Суд вынес Елене Ксенофонтовой обвинительный приговор - СМИ
СМИ: Алибасов успокаивал Джигурду у Малахова
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
8«Женский марш» против Трампа
9Крещенские купания
16Femen объявили о распаде движения
09:06 (мск), источник: Nakanune.ru

В Новоуральске перед судом предстанут участники организованной группы, обвиняемые в сбыте синтетических наркотиков через интернет

С Свердловской области заместитель прокурора региона Вадим Чукреев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых участников организованной группы, обвиняемых в сбыте синтетических наркотиков через интернет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Так, перед судом предстанут Дмитрий Каргин, Денис Каргин, Алексей Соловьев, Илья Ганиев, Александр Незнанов. Органами предварительного следствия, в зависимости от роли в инкриминируемых преступлениях, данные граждане обвиняются в совершении преступлений, которые предусмотрены ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств, в крупном размере, в составе организованной группы»), ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Сбыт наркотических средств, в крупном размере, в составе организованной группы»).

По данным следствия, организованная группа действовала в период с января 2013 года по апрель прошлого года на территории Новоуральска. Организатор группы создал в программе обмена мгновенными сообщениями интернет-магазин, где была размещена информация о видах предлагаемых покупателям наркотиков, также указывались цены, способы оплаты, сети продаж на территории ЗАТО.

Общение между членами группы происходило путем электронной переписки в программах обмена мгновенными сообщениями, что затрудняло сотрудникам оперативных служб разработку и оперативное проникновение в состав группы, а также предотвращало утечку информации о деятельности соучастников. С целью конфиденциальности участники пользовались вымышленными именами и учетными данными.

Деньги за наркотические средства покупатели переводили посредством электронных платежных систем, заранее оформленных организатором группы на лиц, которые были не осведомлены о преступной деятельности участников. Полученные от незаконного оборота финансовые средства распределялись между участниками, а также ими оплачивались новые партии наркотиков.

«Всего из незаконного оборота сотрудники оперативных служб изъяли 750 гр. различных синтетических наркотических средств. В ходе предварительного следствия по уголовному делу было проведено 100 судебных экспертиз, в том числе физико-химические и компьютерно-технические», — пояснили в пресс-службе надзорного ведомства.

Уголовное дело направили для рассмотрения по существу в городской суд Новоуральска. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Дело Чудновец: выбраться из паутины
Минобороны напомнило Британии о проблемах с собственным флотом
«Газпром» предупредил о рисках транзита газа через Польшу
Премьер Госсовета КНР выступил за активизацию отношений с ФРГ
Конгресс США не даст денег на строительство стены с Мексикой
Виктория Нуланд покидает Госдепартамент
Информатор WADA Степанова выступит в Бостоне
Ученые: беспокойство увеличивает риск возникновения рака
Спорт
Вместо Раноккиа «Зенит» купит Ивановича Подводим итоги среды, представляя обзор самых громких слухов и новостей трансферного рынка
Авто
Первый кроссовер УАЗ: он может стать таким В Роспатенте зарегистрирован промышленный образец «автомобиля повышенной проходимости», который, как предполагает «Авто Mail.Ru», является одним из вариантов кроссовера УАЗ
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
От Пугачевой до Собчак: все звезды на премьере «Притяжения» В Москве прошла премьера самого громкого и амбициозного российского фильма 2017 года, которую посетили звезды российского кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Самые эффектные цвета для дизайна квартир
На Урале сироту заселили в дом, сделанный из шпал
90% участков без подряда в Подмосковье признали неликвидом
В московском метро запустят «умные» эскалаторы
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
В Казани учительницу наказали из-за SMS маме ученицы Женщина обвинила педагога в разглашении персональных данных.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь