Автозаправка «Газпромнефти» загорелась в Новосибирске

Видео с горящей автозаправкой «Газпромнефти» прислал в группу АСТ-54 подписчик. В своем комментарии он пояснил, что АЗС находится недалеко от главной мечети города на ул. Красина.

Мужчина также рассказал, что бензоколонка загорелась в результате ДТП, но персонал станции сумел оперативно устранить возгорание.

В сети АЗС «Газпромнефть» уточнили, что возгорание возникло в результате невнимательности автолюбителя, который отъехал от ТРК, не вытащив пистолет из бака.