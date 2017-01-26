Автозаправка «Газпромнефти» загорелась в Новосибирске
ЧП произошло на АЗС в Дзержинском районе Новосибирска. Водитель начал движение, не вытащив пистолет из бака.
ЧП произошло на АЗС в Дзержинском районе Новосибирска. Водитель начал движение, не вытащив пистолет из бака.
Видео с горящей автозаправкой «Газпромнефти» прислал в группу АСТ-54 подписчик. В своем комментарии он пояснил, что АЗС находится недалеко от главной мечети города на ул. Красина.
Мужчина также рассказал, что бензоколонка загорелась в результате ДТП, но персонал станции сумел оперативно устранить возгорание.
В сети АЗС «Газпромнефть» уточнили, что возгорание возникло в результате невнимательности автолюбителя, который отъехал от ТРК, не вытащив пистолет из бака.
— При движении автомобиля было повреждено оборудование, в том числе
Аналогичный случай в тот же день произошел на АЗС «Роснефть», правда, на этот раз обошлось без возгорания. За вырванный из колонки пистолет водителя попросили заплатить штраф 1500 рублей.
На днях полицейские задержали подозреваемых в поджоге автомобиля на АЗС на автодороге «Искитим-Завьялово». Причиной конфликта стал отказ оператора бензоколонки выдать им бесплатное пиво.
В декабре прошлого года полицейские задержали подозреваемого в вооруженных нападениях на АЗС. Им оказался 45-летний житель Томской области. Врываясь в помещение, преступник без предупреждения открывал огонь из автомата холостыми патронами, после чего забирал деньги из кассы и скрывался.