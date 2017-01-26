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10:08 (мск), источник: VN.RU

Автозаправка «Газпромнефти» загорелась в Новосибирске

ЧП произошло на АЗС в Дзержинском районе Новосибирска. Водитель начал движение, не вытащив пистолет из бака. Из-за возникшей искры вспыхнул огонь. Благодаря грамотным действиям персонала, возгорание потушили еще до прибытия пожарных.

Видео с горящей автозаправкой «Газпромнефти» прислал в группу АСТ-54 подписчик. В своем комментарии он пояснил, что АЗС находится недалеко от главной мечети города на ул. Красина.

Мужчина также рассказал, что бензоколонка загорелась в результате ДТП, но персонал станции сумел оперативно устранить возгорание.

В сети АЗС «Газпромнефть» уточнили, что возгорание возникло в результате невнимательности автолюбителя, который отъехал от ТРК, не вытащив пистолет из бака.

— При движении автомобиля было повреждено оборудование, в том числе топливо-раздаточная колонка, появилась искра и возгорание, — уточнили в компании. — Согласно инструкции, оператор АЗС обесточила станцию, вызвала пожарных и приступила к самостоятельному тушению. К приезду пожарной бригады очаг возгорания был ликвидирован.

Аналогичный случай в тот же день произошел на АЗС «Роснефть», правда, на этот раз обошлось без возгорания. За вырванный из колонки пистолет водителя попросили заплатить штраф 1500 рублей.

На днях полицейские задержали подозреваемых в поджоге автомобиля на АЗС на автодороге «Искитим-Завьялово». Причиной конфликта стал отказ оператора бензоколонки выдать им бесплатное пиво.

В декабре прошлого года полицейские задержали подозреваемого в вооруженных нападениях на АЗС. Им оказался 45-летний житель Томской области. Врываясь в помещение, преступник без предупреждения открывал огонь из автомата холостыми патронами, после чего забирал деньги из кассы и скрывался.

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