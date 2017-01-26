Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
19 многоэтажек снесли за 10 секунд (видео)
Женщины не знают, в каком возрасте пора следить за сердцем
Трамп подтвердил, что введет зону безопасности в Сирии
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Кира Пластинина сыграла роскошную свадьбу в Мексике (фото)
Какой вы студент?Пройдите забавный тест, результаты которого напомнят, кем вы были в студенческие годы - ботаником или душой группы
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Похититель девочки в Оренбурге оказался серийным маньяком
Женщина умерла ,потому что ее приняли за пьяную
"Будто балкон упал на голову": Меладзе о беременности Грановской
В Киеве о том, чем США хотят заменить Порошенко
Светящиеся в темноте волосы: в Сети обсуждают новый тренд
Дима Билан проводит отпуск с родителями
СМИ: стал известен последний тайный шаг Обамы на посту президента
«Крушение ЕС»: Польша о переговорах во Франции
Тест трех супервнедорожников: 35 миллионов рублей в одном видео
Суд в США: автопилот не виноват в аварии
Фоторепортажи
16Femen объявили о распаде движения
14События недели в фотографиях
9Крещенские купания
20Трамп стал 45-м президентом США
10:07 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Призывника с Южного Урала нашли повешенным

В части под Дзержинском.

В военной части под Дзержинском обнаружен повешенным 18-летний призывник из Пластовского района Южного Урала.

Как сообщил «Уралинформбюро» челябинский правозащитник Алексей Ковалев, молодого человека нашли 27 декабря 2016 года. На его теле были обнаружены травмы, свидетельствующие о том, что призывник участвовал в драке. «Это может свидетельствовать о наличии дедовщины в части», — заключил правозащитник.

Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Родственников о произошедшем уведомили не сразу, о ходе расследования им не рассказывают, отметил Ковалев. Он подготовил ходатайство на имя следователя о приобщении к делу результатов независимой медэкспертизы тела погибшего. Кроме того, будет направлено обращение в военную прокуратуру.

Родственники юноши и правозащитник опасаются, что дело попросту замнут.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Екатеринбурге на пруду возник "призрак" Краснознаменной группы
Оппозиция Сирии отказалась от предложенной Россией конституции
«Газпром» предупредил о рисках транзита газа через Польшу
Виктория Нуланд покидает Госдепартамент
IKEA заявила о снижении цен в России
Конгресс США не даст денег на строительство стены с Мексикой
Информатор WADA Степанова выступит в Бостоне
В Индии скончался российский посол Александр Кадакин
Спорт
Вместо Раноккиа «Зенит» купит Ивановича Подводим итоги среды, представляя обзор самых громких слухов и новостей трансферного рынка
Авто
Первый кроссовер УАЗ: он может стать таким В Роспатенте зарегистрирован промышленный образец «автомобиля повышенной проходимости», который, как предполагает «Авто Mail.Ru», является одним из вариантов кроссовера УАЗ
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
От Пугачевой до Собчак: все звезды на премьере «Притяжения» В Москве прошла премьера самого громкого и амбициозного российского фильма 2017 года, которую посетили звезды российского кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Под Петербургом активизировались черные риелторы
Как сделать тесную квартиру комфортной?
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь