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10:21 (мск), источник: Baikal-info.ru

Более килограмма марихуаны нашли полицейские в машине жителя Заларей

В Заларях сотрудники ГИБДД обнаружили более килограмма конопли в машине местного жителя.

Более 1 кг марихуаны (каннабис) обнаружили сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД в машине 20-летнего жителя посёлка Залари в ходе проверки его документов и транспортного средства. Как сообщает 26 января 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, патрулируя территорию посёлка, полицейские остановили автомобиль «Тойота Марк — 2», в котором было обнаружено два пакета с растительной массой с характерным запахом конопли. Молодой человек рассказал, что растение он собрал летом в поле вблизи посёлка для личного пользования.

Жителя Заларей доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Экспертиза установила, что изъятое наркотическое средство является марихуаной в количестве более килограмма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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