Более килограмма марихуаны нашли полицейские в машине жителя Заларей
В Заларях сотрудники ГИБДД обнаружили более килограмма конопли в машине местного жителя.
В Заларях сотрудники ГИБДД обнаружили более килограмма конопли в машине местного жителя.
Более 1 кг марихуаны (каннабис) обнаружили сотрудники
Жителя Заларей доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Экспертиза установила, что изъятое наркотическое средство является марихуаной в количестве более килограмма.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.