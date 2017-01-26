Лобовое столкновение «Прадо» и «Приуса» произошло в Хабаровске

На улице Краснореченской напротив автомобильного рынка нетрезвый водитель «Ленд Крузера Прадо» устроил ДТП, в котором пострадал его оппонент, ехавший за рулем «Тойоты Приус», сообщает портал «Губерния». Иномарки столкнулись лоб в лоб.

После аварии водитель «Приуса» заметно прихрамывал, но от поездки в стационар отказался. Мужчина предпочел остаться у разбитой машины вместе с примчавшейся к нему женой.

Выдуть в трубку алкотестера количество воздуха, необходимое для полноценного анализа, у виновника ДТП так и не вышло. Даже прерывая выдох в самом начале, мужчина показал впечатляющий результат — значение, эквивалентное средней степени опьянения.