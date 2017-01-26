Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Женщины не знают, в каком возрасте пора следить за сердцем
Порошенко ответил на предложение Трампа, касающееся России
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Продолжение «Секретных материалов» от ЦРУ Спецслужбы США выложили в Интернет тысячи ранее засекреченных файлов
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Поклонники обсуждают фото подросшей дочки Харламова и Асмус
Потерявшую сознание женщину 3 часа возили в автобусе, она умерла
В магазине бытовой техники захвачены заложники
В армии Украины рассказали о «сдохших» БМП Порошенко – СМИ
Толпа гневно митинговала у правительства Киева
Датская принцесса получит на 45-летие остров за $10 миллионов
Это официально: Екатерина Варнава выходит замуж
Суд вынес Елене Ксенофонтовой обвинительный приговор - СМИ
СМИ: Алибасов успокаивал Джигурду у Малахова
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: подробности
Переделки советских машин: угадай, что на фото
Фоторепортажи
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
16Femen объявили о распаде движения
10«Бегущий огонь»
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
11:42 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Под Красноярском в массовой аварии погиб 86-летний пенсионер

Мужчина выехал на «встречку» и протаранил два грузовика.

На 37 км Енисейского тракта в аварии погиб водитель иномарки. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

Инцидент произошел утром 26 января. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, автомобиль Nissan Patrol выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Isuzu, после чего иномарку отбросило на такой же фургон. Автомобили получили серьезные повреждения.

В результате аварии 86-летний водитель легковушки погиб на месте. 40-летний пассажир одного из грузовиков получил тяжелые травмы.

Сейчас в районе аварии затруднен проезд транспорта. Движение регулируют сотрудники ГИБДД.

Очевидцы в соцсетях предположили, что авария произошла из-за неблагоприятных погодных условий. С утра Красноярск накрыла сильная метель.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Красноярск может принять этап юношеской баскетбольной Евролиги
Оппозиция Сирии отказалась от предложенной Россией конституции
В Крыму идет спецоперация против экстремистов «Хизб ут-Тахрира»
Виктория Нуланд покидает Госдепартамент
IKEA заявила о снижении цен в России
Госструктурам хотят запретить обновлять иностранный софт
В Индии скончался российский посол Александр Кадакин
К юбилею Боуи выпустят серию почтовых марок
Спорт
Моуринью — 54. Почему Жозе все еще Особенный Сегодня отмечает день рождения один из самых известных тренеров современности
Авто
Первый кроссовер УАЗ: он может стать таким В Роспатенте зарегистрирован промышленный образец «автомобиля повышенной проходимости», который, как предполагает «Авто Mail.Ru», является одним из вариантов кроссовера УАЗ
Hi-Tech
Появился способ запускать пиратские игры на PlayStation 4 Группа хакеров взломала PlayStation 4 и нашла способ устанавливать «пиратские» игры на приставку со старой прошивкой
Кино
Назван самый кассовый оскароносный фильм в истории В преддверии 89-й церемонии вручения премии «Оскар» The Wall Street Journal составил и опубликовал рейтинг фильмов, награжденных престижной премией
Недвижимость
Молодым семьям выделят деньги на покупку жилья
Под Петербургом активизировались черные риелторы
Как сделать тесную квартиру комфортной?
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети Мама малышек европейского происхождения, папа – афроамериканец.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь