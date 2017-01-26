Под Красноярском в массовой аварии погиб 86-летний пенсионер
Мужчина выехал на «встречку» и протаранил два грузовика.
Мужчина выехал на «встречку» и протаранил два грузовика.
На 37 км Енисейского тракта в аварии погиб водитель иномарки. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.
Инцидент произошел утром 26 января. Как сообщили в
В результате аварии 86-летний водитель легковушки погиб на месте. 40-летний пассажир одного из грузовиков получил тяжелые травмы.
Сейчас в районе аварии затруднен проезд транспорта. Движение регулируют сотрудники ГИБДД.
Очевидцы в соцсетях предположили, что авария произошла