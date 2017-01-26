Под Красноярском в массовой аварии погиб 86-летний пенсионер

На 37 км Енисейского тракта в аварии погиб водитель иномарки. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

Инцидент произошел утром 26 января. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, автомобиль Nissan Patrol выехал на встречную полосу и врезался в грузовик Isuzu, после чего иномарку отбросило на такой же фургон. Автомобили получили серьезные повреждения.

В результате аварии 86-летний водитель легковушки погиб на месте. 40-летний пассажир одного из грузовиков получил тяжелые травмы.

Сейчас в районе аварии затруднен проезд транспорта. Движение регулируют сотрудники ГИБДД.