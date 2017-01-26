Пропавших подростков из Воронежской области нашли в Ростове

Полиция нашла в Ростове пропавших 17-летнего Александра Х. и 15-летнюю Инну Р. из Россоши, сообщила корреспонденту РИА «Воронеж» директор их школы № 10 Александра Климова в четверг, 26 января. Правоохранители обнаружили подростков около 2:30 ночи, они находятся в полиции. За ними выехали родители.

По словам Александры Климовой, причина, по которой школьники уехали в Ростов, пока не известна.

— Подростки из благополучных семей, учатся хорошо. Мы все очень переживали, когда они пропали, — добавила директор.

Александр и Инна ушли в школу 24 января и не вернулись домой. Позже выяснилось, что они пропустили занятия. Утром 25 января ребят видели на воронежском вокзале. Родители подростков опасались, что те могли покончить с собой.