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10:04 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Пропавших подростков из Воронежской области нашли в Ростове

Причина, по которой школьники уехали в Ростов, пока не известна. Подростки из благополучных семей, учатся хорошо.

Полиция нашла в Ростове пропавших 17-летнего Александра Х. и 15-летнюю Инну Р. из Россоши, сообщила корреспонденту РИА «Воронеж» директор их школы № 10 Александра Климова в четверг, 26 января. Правоохранители обнаружили подростков около 2:30 ночи, они находятся в полиции. За ними выехали родители.

По словам Александры Климовой, причина, по которой школьники уехали в Ростов, пока не известна.

— Подростки из благополучных семей, учатся хорошо. Мы все очень переживали, когда они пропали, — добавила директор.

Александр и Инна ушли в школу 24 января и не вернулись домой. Позже выяснилось, что они пропустили занятия. Утром 25 января ребят видели на воронежском вокзале. Родители подростков опасались, что те могли покончить с собой.

Ранее пресс-служба ГУ МВД по региону сообщала, что подростки отправились в Ростов-на-Дону и не сошли с поезда. Региональное управление СКР начало проверку по факту пропажи несовершеннолетних.

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