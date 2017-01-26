Судебные приставы развернули автобус нелегального перевозчика на маршруте 98 т

В связи с отсутствием договора на выполнение пассажирских перевозок на территории города Перми, заключенного в установленном порядке, индивидуальному предпринимателю запретили работать. Для вручения требования об исполнении решения суда судебный пристав осуществил выход по месту регистрации ИП, однако по двум указанным в исполнительном документе адресам мужчина не проживал.

Было установлено, что разыскиваемый предприниматель осуществляет перевозку пассажиров автобусом 98"Т по маршруту «Микрорайон Садовый — Ремзавод». Тогда судебный пристав связался с департаментом дорог и транспорта Администрации г. Перми и договорился о совместной проверке маршрута 98"Т на предмет осуществления индивидуальным предпринимателем деятельности по перевозке пассажиров. В ходе этого рейда нужный автобус был обнаружен на остановке «Ипподром». Так как перевозчик не имел права осуществлять свою деятельность, пассажиры вынуждены были покинуть салон автобуса, транспортное средство отправилось в автопарк.