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10:45 (мск), источник: Новости Перми

Судебные приставы развернули автобус нелегального перевозчика на маршруте 98 т

Суд запретил деятельность индивидуального предпринимателя, занятого пассажирскими перевозками, однако работа нелегального автобусного маршрута 98"Т" «Микрорайон Садовый — Ремзавод» продолжалась. Транспортное средство нашли на остановке «Ипподром» и сняли с рейса.

В связи с отсутствием договора на выполнение пассажирских перевозок на территории города Перми, заключенного в установленном порядке, индивидуальному предпринимателю запретили работать. Для вручения требования об исполнении решения суда судебный пристав осуществил выход по месту регистрации ИП, однако по двум указанным в исполнительном документе адресам мужчина не проживал.

Было установлено, что разыскиваемый предприниматель осуществляет перевозку пассажиров автобусом 98"Т по маршруту «Микрорайон Садовый — Ремзавод». Тогда судебный пристав связался с департаментом дорог и транспорта Администрации г. Перми и договорился о совместной проверке маршрута 98"Т на предмет осуществления индивидуальным предпринимателем деятельности по перевозке пассажиров. В ходе этого рейда нужный автобус был обнаружен на остановке «Ипподром». Так как перевозчик не имел права осуществлять свою деятельность, пассажиры вынуждены были покинуть салон автобуса, транспортное средство отправилось в автопарк.

После того, как исполнительные действия были завершены, индивидуальный предприниматель сам вышел на связь с судебным приставом. Должник предупрежден об административной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя.

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