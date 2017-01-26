В Омской области лесоруба задавило деревом

Вчера на одной из делянок Тарского района произошел несчастный случай — мужчину задавило упавшим деревом. 50-летний дровосек заготавливал дрова на деляне, расположенной недалеко от села Вассис.

Во время работы подпиленное лесорубом дерево начало падать. Мужчина увидел, что дерево рушится прямо на него и попытался убежать в сторону, но не успел. Дровосек не скончался, но получил тяжелые травмы. Мужчину доставили в Тарскую центральную районную больниц, где медики диагностировали у него сотрясение головного мозга, обширную скальпированную рану головы, перелом носа, закрытую черепно-мозговую травму.

В настоящее время по факту несчастного случая правоохранители проводят доследственную проверку.